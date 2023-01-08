أول ظهور للفنان جورج وسوف في جنازة ابنه.. بكاء مع أسرته

ظهر الفنان جورج وسوف، متأثرا بعد وصول جثمان نجله وديع، إلى كنيسة مارنقولا الأشرفية، وبدأ يتسقبل المعزين.

وحرص الفنان جورج وسوف، على استقبال نجله على أنغام أغانيه، وخاصة أغنية «يوم الوداع»، وحرص عدد من نجوم الفن وأقاربه على الوقوف بجوار الفنان جورج وسوف .

وصول جثمان نجل جورج وسوف

وزغرد المعزين والأهل، صفّقوا بمجرد وصول جثمان وديع جورج وسوف، إلى الكنيسة لبدء الصلاة عليه.

وفاة وديع جورج وسوف

يذكر أن وديع جورج وسوف رحل عن عالمنا، مساء يوم الجمعة الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.