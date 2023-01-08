تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعد وفاة نجله

يعيش الفنان السوري جورج وسوف، حالة نفسية سيئة بعد وفاة نجله وديع إثر جراحة أجراها ولم يتعافى منها، وكشفت مصادر مقربة من سلطان الطرب، تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف، مؤكدين أنّ الأطباء وصفوا له مهدئات بسبب سوء حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ جورج وسوف

وأكدت مصادر مقربة الفنان جورج وسوف لـ«الوطن»، أنّ قرار الأطباء بوصف المهدئات لأبو وديع، جاء بسبب حالة الحزن والاكتئاب التي يعاني منها بعد وفاة نجله، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنّ حالته الصحية مستقرة.

وفاة نجل جورج وسوف

ويرقد جثمان وديع نجل المطرب جورج وسوف بعد ساعات، في مقابر أسرة «الوسوف» بمدينة كفرون في سوريا بعد وفاته عن عمر ناهز 39 عاما، رافق فيها والده وكان يده ومساعده الخاص.

عزاء جورج وسوف

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، منهم وليد توفيق، ووائل جسار، ومعين شريف، ونجوى كرم، ونانسي عجرم، وماجدة الرومي، وشاليمار شلبي زوجة جورج وسوف الأولى، التي تزوجها وهو في عمر 21 عاما، وأنجب منها 3 أبناء، هم وديع وحاتم وجورج جونيور.