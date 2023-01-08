وائل جسار: وفاة وديع جورج وسوف صدمة كبيرة لنا

قدم الفنان وائل جسار العزاء للفنان جورج وسوف في وفاة ابنه «وديع»، قائلا: «وفاته شكلت صدمة كبيرة لنا جميعا، وكنت بصلي من كل قلبي بأنها تكون أزمة وتعدي إن شاء الله لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل، كانت صدمة كبيرة».

صدمة كبيرة لسلطان الطرب

وأضاف وائل جسار خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «بعزي سلطان الطرب جورج وسوف وزوجته وأولاده، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان، ومش مصدقين اللي حصل، لأنه لو مريض كان الواحد قال مريض يكون في تهيئة نفسية، لكن ما حدث خطف وراح منهم في لحظة ودي الصدمة الكبيرة لسلطان الطرب».

وجع كبير يا وائل

وتابع: «لما كنت بعزي جورج وسوف قالي وجع كبير يا وائل، وجع اكتير تقيل وصعب، وقولتله كلنا بنحبك ومعك بس طبعا هذا الجرح ما بيلتئم نهائيا، خصوصا إنه ابنه البكر ومرافقه مثل أخيه».

وواصل: «تعازينا الحارة لكل الوطن العربي، ووديع كان إنسان خلوق ولا نسمع عنه إلا كل خير، ولما الناس كانت عاوزة تتصور مع والده كان يقول لهم أهلا وسهلا بيكم وتنورونا، ومكنش فيه ناس بتكرهه، ولكن كل الناس كانت بتحبه».

جثمان وديع

ويرقد جثمان وديع نجل المطرب جورج وسوف بعد ساعات، في مقابر أسرة «الوسوف» بمدينة كفرون بدولة سوريا بعد وفاته عن عمر ناهز 39 عاما رافق فيها والده وكان يده ومساعده الخاص.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم وليد توفيق ووائل جسار ومعين شريف ونجوى كرم ونانسي عجرم وماجدة الرومي وشاليمار شلبي هي زوجة جورج وسوف الأولى، التي تزوجها وهو في عمر 21 عاما، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم وديع وحاتم وجورج جونيور.