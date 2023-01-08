مواعيد وأماكن تلقي العزاء في وفاة وديع جورج وسوف.. على مدار 4 أيام

تقام، اليوم، مراسم دفن جثمان وديع جورج وسوف في سوريا، حيث من المقرر أن يخرج من مستشفى مار اليوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، ليصل إلى كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، لتقام الصلاة في تمام الساعة 11 صباحا، ثم ينتقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة كفرون، وتقام صلاة ثانية في كنيسة مار الياس في تمام الساعة الخامسة مساء، ثم يواري جسده الثرى في مدافن العائلة.

ويستقبل النجم جورج وسوف العزاء في نجله وديع جورج وسوف، بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس، حتى الساعة السابعة مساء، كما يستمر العزاء على مدار يومي 9 و10 يناير من الساعة الـ 12 ظهرا وحتى السابعة مساء، وفي 14 يناير، يقام عزاء في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس في الأشرفية، من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ 6 مساء، وفقا لما أعلنه «وسوف» عبر حسابه على «تويتر».

وعكة صحية أودت بحياة وديع جورج وسوف

ورحل وديع جورج وسوف، يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 39 عاما، بعد مضاعفات إجراء عملية تكميم معدة قبل أيام من الوفاة، وتعرض بعدها لأزمة صحية شديدة بسبب إصابته بنزيف حاد في المعدة، وتم نقله إلى مستشفى مار يوسف بالعاصمة اللبنانية بيروت.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في رحيل وديع جورج وسوف

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للنجم جورج وسوف في رحيل نجله، مساء أمس، في بيروت، وكان من بينهم هيفاء وهبي، مايا دياب، وائل جسار، مروان خوري، ماجدة الرومي، نانسى عجرم، ونجوى كرم.