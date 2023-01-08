انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 كلية بجامعة مطروح

انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول في 11 كلية على مستوى جامعة مطروح، وتابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، أول أيام الامتحانات داخل لجان كليات التربية للطفولة المبكرة، وكلية الآثار واللغات، وكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة.

لجان ذوي الاحتياجات الخاصة

واطمأن رئيس جامعة مطروح، على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوفير سبل الراحة للطلاب، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وملاءمة لجان الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

آراء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول

واستطلع رئيس جامعة مطروح آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات والوقت المخصص للإجابة، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت كل الترتيبات الخاصة بتأمين الامتحانات والكنترولات، مشيدًا بالانضباط والهدوء الذي شهدته اللجان، متمنيًا للطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

إجراءات احترازية في جامعة مطروح

وأكد رئيس الجامعة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائيه والاحترازية في كليات جامعة مطروح والتي توفر الراحة والأمان الصحي لجميع الطلبة والطالبات في الكليات على مستوى الجامعه مع توفير المطهرات في دورات المياه والتشديد على إجراءات النظافة في اللجان، واتخاذ ما يلزم من الاستعدادات الإدارية والفنية، خلال انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.