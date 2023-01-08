مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة طيران من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الأحد، 15 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 15 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والتشكيك وسويسرا تقل آلاف السياح، وذلك وسط إجراءات وقائية وتفتيشية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع وصول آلاف السائحين يوميا عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا، تزامناً مع أجازة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية هي الأكثر وصولا إلى شواطئ مرسى علم، حيث الأجواء الدافئة مقارنة بأجواء المدن الأوروبية والتي تصل إلى حد الجليد في عدد من مدن أوروبا.