السوشيال ميديا ملاذ غير آمن للاستشارات الطبية.. معلومات مغلوطة وتشخيص خاطئ

يلجأ الملايين إلى منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتهم في الاستشارات الطبية، كأداة تساعدهم في عملية التقصي والتشخيص قبل زيارة الطبيب أو حتى عوضًا عنه.

ومن جهته، قال الدكتور عبد الله أبو عدس استشاري الأمراض النفسية، إن العالم الرقمي ومنصاته الاجتماعية سهلت الحصول على المعلومة، وإطلاع المستخدمين على التجارب غير الطبية.

البحث عن التشخيص السريع والتأخر في الكشف الطبي

وأضاف «أبو عدس»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن المستخدمين يبحثون عن التشخيص السريع، ولكن على العكس يتأخرون في الكشف الطبي، ما يتسبب في تدهور الحالة الصحية، موضحًا أن البعض يلجأ للاستشارات الطبية عبر المنصات حفاظًا على الخصوصية، وهذا ما يعرضه للابتزاز الإلكتروني بعد الحصول على معلوماته الشخصية.

أشخاص عاديون ينقلون معلومات طبية مغلوطة

فيما أوضحت الدكتورة منى كيال، استشاري تشخيص الأمراض الجرثومية، أن هناك أشخاصًا عاديين ينقلون معلومات مغلوطة، ويكون المريض في حاجة ماسة للكشف والتشخيص الدقيق.

وأضافت أن الاستشارة الطبية من المفترض أن تكون للأعراض البسيطة وليس للأمراض الخطيرة،ويجب أن يكون هناك توعية، مؤكدة أنه لا يمكن الحصول على العلاج عبر منصات التواصل الاجتماعي.