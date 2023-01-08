جورج وسوف الابن ينعى شقيقه وديع: كسرت قلب والدك وقلوبنا جميعا

نعى جورج وسوف جونيور، الابن الأصغر للفنان جورج وسوف، شقيقه الراحل وديع بكلمات خاصة ألقاها على المعزين أثناء صلاة الجنازة على شقيقه، قائلا إنّه لم يتوقّع أن يأيت يوم ويتحدث في عزاء شقيقه، متابعا: «رحلت باكرا، كسرت قلب أبيك وقلوبنا جميعا».

جورج وسوف الابن ينعى شقيقه وديع

وقال جورج وسوف جونيور: «كان أبي أغلى شيء في حياة وديع، كان كل همّه أن يعيش والدنا مرتاح البال»، متابعا: «من يعرف شقيقه وديع يعرف جيدا أنّه طيب القلب ويحب الجميع ولا يبخل على غيره بأي مساعدة، صديق صديقه ومحب للجميع».

يذكر أنّ صلاة الجنازة على وديع جورج وسوف، انتهت قبل قليل، ونقل الجثمان إلى مسقط رأسه.