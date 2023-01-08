8 معلومات عن كنيسة «مار نقولا».. استقبلت جثمان وديع جورج وسوف

وصل منذ قليل جثمان وديع جورج وسوف، إلى كنيسة مار نقولا بالأشرفية للصلاة على روحه قبل الانطلاق إلى مسقط رأسه بـ «كفرون»، حيث استقبل أهل وديع جورج وسوف الجثمان على أغنية «يوم الوداع» و«تركني وغاب» لـ جورج وسوف، في الكنيسة منذ قليل ليؤدوا صلاة القداس عليه.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن كنيسة مار نقولا بالأشرفية التي سيصلى فيها على روح وديع جورج وسوف.

- شيدت الكنيسة في العام 1809 عبر إصدار فرمانا بالموافقة على بناء كنيسة مار نيقولاس، في ولاية يوسف باشا الكنج على طرابلس.

- تمّ الاتفاق بين المسيحيين والمسلمين من أبناء المدينة، على استبدال الكنيسة القديمة التي كانت ملاصقة لجامع الأويسية من الجهة الغربية، بمصبنة في محلة التربيعة، كانت في الموضع نفسه الذي أقيمت فيه الكنيسة.

- تمّ بناء الكنيسة في العام 1809، وفق النمط المزيج المشرقي والطراز.

- أضيف لها مساحة جديدة عبارة عن رواق كبير في العام 1940.

- رممت الكنيسة في العام 2005.

- زخرفة الكنيسة الخارجية تتمثل في أقواس مزدوجة كاملة نوافذ بفتحتين أو ثلاث فتحات تعلوها أقواس مزدوجة كاملة باب المدخل مقوَّس فتحات على شكل صليب.

- زخرفتها الداخلية فهي عبارة عن أيقونسطاس على نمط الأبلق مع صلبان ونجميات عارضة الأيقونسطاس والعرشان الأسقفيان من الخشب المنحوت والمطلي بعدة ألوان على النمط الباروكي.

- تتميز بأيقوناتها وجدارياتها من أيقونات ملوكية وأيقونات العارضة التي تعلوها وأيقونة الابتهال رسمها ميخائيل بوليكرونيس كردلي بين العامين 1815 و1816 على الجدار الشمالي والجنوبي، وجدارية البشارة وجدارية دخول السيد إلى الهيكل رسمهما ميخائيل سولونياس في العام 1968.