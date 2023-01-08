«القومي للأورام»: الإصابة بالأمراض غير السارية يرتبط بالنظام الغذائي

قالت الدكتورة هبة عبداللطيف، مدير عيادة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام، إنّ فئة كبار السن تبدأ من عمر 65 عاما، مشيرة إلى أنّ الإصابة بالأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والذبحات القلبية وغيرهم ترتبط بالأنظمة الغذائية، إلى جانب نمط الحياة بصفة عامة مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة.

طرق الوقاية من الأمراض غير السارية

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أنّ إتباع نظاما غذائيا صحيا وممارسة الرياضة بالإضافة إلى الابتعاد عن العادات السلبية مثل التدخين سيقلل نسب الإصابة بالأمراض غير السارية، أي أنه سيكون هناك 75 شخص لن يصابوا بتلك الأمراض من بين 100 شخص مُعرض للإصابة، «السمنة تُصيب الطفل وهو في بطن الأم بسبب الطعام الذي تتناوله».

الجسم يحتاج لـ10% من الأحماض الدهنية

وأكدت أهمية اتباع هذه الأنظمة منذ الصغر وحتى الأجنة في بطون أمهاتهم مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبيرة للغاية كونها تؤثر كثيرا، مضيفة أنه يجب على كبار السن اتباع نظام الوجبات الخفيفة القليلة التي تتكررعلى مدار اليوم.

ولفتت مدير عيادة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام، إلى أن الجسم يحتاج إلى أحماض دهنية أساسية من الخارج مثل أوميجا 3 وأوميجا 6، موضحة أنّ مصدرهما الأساسي يأتي عن طريق الزيوت النباتية كزيت الذرة والعباد، فضلًا عن بعض المكسرات والأسماك البحرية وبذر الكتان، موضحة أنّ جسم الإنسان يحتاج إلى 10% من الاحتياجات الدهنية.