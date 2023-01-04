نادية الجندي عن سر رشاقتها وشبابها: أبعد نفسي عن التدخين والسهر

استطاعت الفنانة نادية الجندي إسعاد جمهورها لفترة طويلة بأفلامها البوليسية والأكشن، ومؤخراً اعتزلت هذا النوع من الأعمال الفنية ولجأت للأعمال الكوميدية والخفيفة، فضلاً عن حرصها على رشاقتها وظهورها بمظهر شبابي رغم تقدمها في السن، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها لا سيما حينما تطل عليه بصورة أو تصريح، لتتصدر محركات البحث.

وبسبب إجابة نادية الجندي على سؤال «هل سعادتك في 2023 ربنا يرزقك حب كويس؟ ولا دور يرجعك للسينما؟» في مداخلة هاتفية برنامج «الستات»، بقولها: «لو جات سينما كويسة وحب كويس مع بعض يبقى مفيش مانع، لكن يكون راجل ابن حلال، سند ومقدر قيمتك، حنون ويدي الإحساس بالأمان»، وهو ما اعتبره البعض حديثا عن مواصفات فتى أحلامها.

سر رشاقة نادية الجندي واهتمامها بمظهرها

وتحدثت الفنانة نادية الجندي عن مظهرها واهتمامها برشاقتها وشكلها الذي يصغر سنها، وأوضحت أن الفنان يجب أن يحافظ على شكله وقوامه «مينفعش يطلع شكله وحش وتخين ومنظره كئيب»، لافتة إلى أن الحفاظ على لياقتها جزء من عملها وذلك بسبب طبيعة أدوار الأكشن التي تقدمها، إذ تحافظ على نظامها الغذائي وتبتعد عن التدخين والسهر: «أنا حارمة نفسي من الأكل طول الوقت، والحرمان من الأكل عذاب مش أي إنسان يقدر عليه».

وأضافت «الجندي» أن الثقافة العامة للرجال والسيدات هي الاهتمام بالرياضة والرشاقة والتجميل بغض النظر عن العمر: «ربنا فوق أي شيء مصدر حب الناس لأي إنسان والكاريزما التي يتمتع بها، والتصالح مع النفس وعدم الحقد على الآخرين، لأن الحقد يؤدي لظهور التجاعيد على الوجه».

نادية الجندي: حب الجمهور لا يقدر بثمن

وتابعت الفنانة نادية الجندي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن هناك علاقة قوية يتم تأسيسها بين الفنان وجمهوره على مدار سنوات طويلة وحب الجمهور لا يقدر بثمن، لافتة إلى أن حب الجمهور لها هو الذي يجعلهم ينتظرون جلسات تصويرها وحديثها لذا تتصدر «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.