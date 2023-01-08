إنقاذ كلب تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار.. واستمرار أعمال البحث عن الضحايا

أنقذت قوات الحماية المدنية بأسيوط كلبا من تحت أنقاض العقار المنهار بحي غرب، وتم استدعاء فريق الطب البيطري للتعامل معه ورعايته.

انهيار عقار في أسيوط

وأشاد الأهالي المشاركين في عمليات الإنقاذ بالجهود التي تبذلها قوات الحماية المدنية من أجل إنقاذ الضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار، مؤكدين أن إنسانية المصريين لا تفرق بين الإنسان والحيوان.

انتشال ضحايا العقار المنهار بأسيوط

وقبل ساعة، تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ فتاة من تحت أنقاض المنزل المنهار بحي غرب أسيوط، كما تم انتشال 3 جثث لرجل مسن وسيدتين، وتم نقلهم لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

البحث عن مفقودين أسفل العقار

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إنقاذ فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار بحي غرب المدينة، مؤكدا تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عن مفقودين، مشيرا إلى متابعته المستمرة لجهود البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

12 سيارة إسعاف في موقع الحادث

وتواجد المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبد الجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد بشير، رئيس غرب، ونوابه، بموقع الحادث لمتابعة رفع الأنقاض وإنقاذ سكان العقار.

وأكد محافظ أسيوط في بيان، أنه تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ بري، بالإضافة إلى لوادر وسيارات الحملة الميكانيكية بحي غرب ووحدة الإنقاذ السريع لرفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار.