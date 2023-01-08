ضبط 3 متهمين بسرقة مركبة «توك توك» وقتل صاحبها في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال عمر، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين في واقعة مقتل سائق «توك توك» بمنطقة نفيشة بمدخل الإسماعيلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين بعد مراجعة كاميرات المراقبة، وفحص علاقات سائق الـ«توك توك» المتوفى، وألقت مأمورية مكبرة بمشاركة الرائد سيد نصر الله ومصطفي العدوي معاوني مباحث مركز الاسماعيلية القبض على المتهمين.

استولوا على «توك توك» لسرقة السماعات

وبحسب التحريات الأولية في الواقعة، فإن المتهمين في جريمة الإسماعيلية استولوا علي «توك توك» بغرض سرقة طاقم سماعات منه، إلا أن الشاب «أشرف.م» لاحقهم وتمكن من التمسك في ظهر المركبة.

وبحسب كاميرات المراقبة، فإن الشاب سقط على الأرض خلال محاولته منع سرقة الـ«توك توك» الخاص به ليصاب بجرح في الرأس، ونُقل على إثره إلى المستشفى وتوفى بداخله.

دفن الجثمان

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية أول أمس بدفن جثمان الشاب بعد انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، ومعرفة سبب الوفاة.

وشيع مئات من أهالي عزبة ابو حسان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية جثمان الشاب، وسط حالة من الحزن على وفاته لارتباطه بعلاقات طيبة مع أهالي العزبة والأماكن المجاورة لها.