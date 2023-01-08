انخفاض 6 جنيهات في سعر الدولار بالسوق السوداء

تراجع الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء بشكل كبير، إذ سجل 30 جنيهًا، مقتربًا من السعر الرسمي في البنوك البالغ 27 جنيهًا.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنَّ التراجع في سعر الدولار في السوق السوداء يرجع إلى عدة قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، منها الإفراج عن البضائع المتواجدة في الموانئ.

سبب تراجع الدولار في السوق السوداء

وأكّد «شيحة»، لـ«الوطن»، أنَّ الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، أبرزها السلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع، إلى جانب قرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، موجهًا بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أنَّ هذه القرارات كانت سببًا رئيسيًا في تراجع الدولار في السوق السوداء إلى 30 جنيهًا.

تراجع الدولار في السوق السوداء يرتبط بتوافره في البنوك

وتابع «شيحة»، أنَّ السوق السوداء للدولار تشهد هدوءا حاليًا بسبب الإجازات واعياد الميلاد، متوقعًا مع بداية تعاملات الغد وبدأ العمل في البنوك أن ينهار الدولار في السوق السوداء، وأن تراجع الدولار في السوق السوداء مرتبط بتوافره في البنوك، وأن جهود البنك المركزي والحكومة أثبتت أن دولار ينخفض كثيرًا في الفترة المقبلة حال توفير السيولة اللازمة للاستيراد والإفراج عن البضائع.

المضاربة بالدولار لا تقل خطورة عن لعب القمار

وأكّد أنَّ البنك الأهلي وبنك مصر طرحا شهادة الادخار ذات العائد 25%، مما كان له بالغ الأثر على انخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى أنَّ البعض اشترى الدولار منذ فترة بغرض الاتجار، ويبحثون حاليًا عن طرق مختلفة للتخلص منه وشراء شهادات ادخار، لأن الشهادات تعتبر أفضل بكثير من المضاربة في الدولار، واصفًا المضاربة بأنَّها لا تقل خطورة عن لعب القمار.