النائب عبده أبو عايشة: طرح شهادات بعائد 25% خطوة مالية مهمة لتوفير الدولار

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن مختلف المؤسسات المصرفية والمالية في مصر، تتضافر للعبور من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي لا تخص مصر فقط ولكنها عالمية، بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن طرح شهادات بعائد يصل إلى 25 % يحدث لأول مرة في مصر، وسببه الأول محاولة الحد من حيازة الدولار، لدى الأفراد ومحاولة لتشجيع حائزي الدولار، للتخلي عنه في مقابل الحصول على شهادات ادخارية بعائد كبير خلال الفترة الحالية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات خلال الفترة الماضية، للسيطرة على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي أثر سلبا على معدلات الأسعار لجميع السلع في الأسواق، وهي خطوات مباركة ومشهودة من جانب الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على شراء الشهادات والتخلي عن الدولار، يكشف نجاح هذه الخطوة وفعالياتها كذلك في السيطرة على التضخم.

واختتم أنه يثق في قدرة الحكومة المصرية وبتوجيهات الرئيس السيسي، على السيطرة على التضخم، رغم أن توقعات استمرار الأزمة في العالم، لأنها مرتبطة بارتفاع معدل التضخم العالمي، مؤكدا أن استقرار مصر وزيادة الاحتياطي النقدي يؤكد أن البلاد في أمان تام مصرفيًا واقتصاديا.