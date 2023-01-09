البورصة والبنوك تستأنف عملها اليوم بعد عطلة عيد الميلاد

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، نشاطها اليوم، بعد تعطيل العمل في القطاع المصرفي، أمس الأحد، بمناسبة عيد الميلاد، بقرار من البنك المركزي المصري.

الفروع تبيع شهادة الـ 25%

وخلافاً لبنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، الذين واصلا العمل وبيع شهادتي الـ 25% خلال الجمعة والأحد، تستقبل البنوك اليوم العملاء الراغبين في إنجاز خدماتهم المصرفية المختلفة.

البورصة المصرية تستأنف التداول اليوم رسميًا

وتستأنف البورصة المصرية، التداول، اليوم، بعد تعطيل بقرار من مجلس إدارتها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، الأحد 7 يناير 2023.

يذكر أن بنكي «الأهلي ومصر»، طرحا شهادتين ذات عائد شهري 22.5% وسنوي 25% لمدة عام، الأربعاء الماضي، وأمام الإقبال الكبير، اضطر البنكين إلى إصدار قرارات بمواصلة العمل في عشرات الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، خلال يومي الجمعة والأحد بشكل استثنائي.

ونجح البنكان في جمع 91 مليار جنيه، أول 4 أيام من الطرح، حسبما صرح بذلك محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، ومن المقرر أن يغلق البنك المركزي المصري، باب استقبال طلبات الاكتتاب في «أذون الخزانة»، أجلي 3 و9 أشهر، بقيمة 13.5 مليار للأول، و21.5 للثاني.