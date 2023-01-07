مواعيد عمل البنوك لصرف شهادة الـ25%.. اعرف الأوراق المطلوبة

منذ إعلان بنكي «مصر» و«الأهلي» طرح شهادة الـ25%، ينتظر كثيرون عودة البنوك للعمل لشراء هذه الشهادة التي حازت على اهتمام الشعب المصري منذ الأربعاء الماضي.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عمل البنوك لشراء شهادة الـ25%.

مواعيد عمل البنوك لشراء شهادة الـ25%

تعمل البنوك بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، وتستأنف عملها من بعد غد الاثنين، حيث يوافق غدا الأحد إجازة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كيفية الحصول على شهادة الـ25%

ويمكن الحصول على شهادة الـ25% التي طرحها بنكا «الأهلي» و«مصر» الأربعاء الماضي، عبر الذهاب إلى فرع البنك الذي يمتلك فيه العميل حسابه المصرفي، والتقدم بطلب شراء للشهادة عبر خدمة العملاء، وتقديم صورة البطاقة الشخصية فقط، ويُشترط للحصول على الشهادة ألا تقل قيمة الأموال بالحساب عن ألف جنيه.

كما يمكن لأي عميل في أحد البنكين أن يقوم بتحميل التطبيق عبر المتجر، والتسجيل برقم الحساب البنكي، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار خانة شراء الشهادات.

يذكر أن بنكي «الأهلي» و«مصر» طرحا شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويا.