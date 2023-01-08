تحرير 24 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق في ملوي بالمنيا

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي بالمنيا، إنه تم ضبط 24 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 14 مخالفة لمخابز بلدية في قرية دروة.

ضبط مخالفات تموينية في حملات بالمنيا

وشملت المخالفات التي تم ضبطها (خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين)، بالإضافة لضبط 10 مخالفات بالأسواق، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - عدم وجود شهادات صحية - لحوم مذبوحة خارج السلخانة).

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

وتأتي الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي 24 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.