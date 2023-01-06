3 مستشفيات مركزية تحت الإنشاء لخدمة 2 مليون في المنيا.. الصعيد بيتغير

تقيم الدولة المصرية 3 مستشفيات مركزية جديدة في محافظة المنيا، بتوجيهات من القيادة السياسية، ضمن جهود مبذولة لتغيير محافظات الصعيد إلى الأفضل، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت 25 قطاعا، يأتي في مقدمتها الصحة حيث تستخدم المستشفيات الثلاثة أكثر من 2 مليون نسمة، وسيتم تصميمها على أعلى طراز.

افتتاح مستشفى ملوي وسمالوط في نهاية 2021

ولم يمض سوى عام واحد على افتتاح أكبر صرحيين طبيين في محافظة المنيا، حينما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة الانطلاق لتشغيل مستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى سمالوط النموذجي، في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، وبعد مرور 6 أشهر فقط، بدأت أعمال إنشاء 3 مستشفيات مركزية جديدة، تتم على أرض الواقع.

مستشفيات جديدة ببني مزار ومغاغة وأبوقرقاص

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى الذي يتم إنشائه ببني مزار مقامة على مساحة 2645 متر مربع بعدد 7 أدوار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188 سرير، منها 20 سرير عناية مركزة، و20 حضانة للأطفال المبتسرين حديثي الولادة، و50 وحدة غسيل كلوي، وتضم كافة الأقسام والتخصصات واستراحات للأطقم الطبية والتمريض، وستكون مزودة بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية لأهالي مركز بني مزار، حيث ستخدم نحو 750 ألف نسمة.

والمستشفى الثاني التي يتم إنشاؤها في المنيا، أبوقرقاص المركزي، وهي مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع وتخدم 700 ألف نسمة، وجرى الانتهاء من حفر الأساسات في شهر أغسطس الماضي، وهي أيضا ستكون مزودة بأحدث الأجهزة والمعامل الطبية والكوادر في كافة التخصصات.

والمستشفى الثالث مغاغة المركزي، وهي مقامة على مساحة 18 ألف متر مربع وتخدم 650 ألف نسمة، خاصة وأن مغاغة تضم عدة قري وعزب ونجوع وكانت تحتاج إلى المزيد من الخدمات الطبية.