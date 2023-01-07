تنمية الصعيد.. «معصرة ملوي» في المنيا أول قرية يدخلها إنترنت فائق السرعة

قرية بسيطة وفقيرة، حولتها مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، إلى مدينة جميلة، تضم معظم المرافق والخدمات الأساسية، وكانت أولى القرى التي يدخلها الإنترنت فائق السرعة في المنيا، إنها معصرة ملوي، في جنوب المحافظة، التي تزينت وتجملت بكافة المرافق لتكون من ضمن القرى النموذجية المدرجة على مستوى الجمهورية، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحدة صحية ومركز لتنمية الأسرة

وتقع معصرة ملوي شرق ترعة الإبراهيمية أمام الطريق الزراعي السريع مصر أسوان، على بعد 2 كيلو في الجنوب من مدينة ملوي، وشملت مشروعات التطوير بها ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرية النموذجية إنشاء مجمع خدمات للمواطنين بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد المعهد الديني بالكامل، وإنشاء فرع مكتبتك، ورفع كفاءة المدرسة الإعدادية المشتركة بإجمالي 18 فصل، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وتضمنت إنشاء ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية وتضم مبنين بإجمالي 24 فصل وبتكلفة تقديرية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وإنشاء الوحدة الصحية بالمعصرة بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومركز تنمية الأسرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بتكلفة 10 ملايين جنيه.

أول قرية يدخلها إنترنت فائق السرعة

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن معصرة ملوي تأتي ضمن القرى النموذجية على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها عقب الانتهاء من كافة الأعمال، لافتا إلى أنه جرى توصيل شبكات الصرف الصحي والغاز والإنترنت فائق السرعة «الفيبر»، ودعم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء وتطوير الوحدة الصحية والمعهد الديني وجميع مدارس القرية، ومجمع خدمات حكومي وآخر زراعي ومركز شباب يضم ملعب قانوني لكرة القدم، وجاري حاليا الانتهاء من أعمال الرصف.