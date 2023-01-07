صحة المنيا: رفع درجة الاستعداد والتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

استقبل الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتورة مها أحمد بالمكتب الاعلامي لوزير الصحة، لمتابعة حالة رفع درجة الاستعداد والتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حيث تمت متابعة التأمين الطبي بالكنائس والمتنزهات والأماكن العامة بالإضافة إلى تقديم تهنئة وزارة الصحة وهدايا للمواطنين والأطفال بالمنتزهات العامة.

تقديم الخدمات الصحية بمراكز المحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استمرار حالة رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى مراكز المحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وضمن خطة المحافظة لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد.

عيادات متنقلة للتأمين الطبي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، أنه تم انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس والمنتزهات، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المراكز، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، لتجهيز عيادات متنقلة للتأمين الطبي، تتمركز بالقرب من الكنائس والمنتزهات وأماكن التجمعات وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض.

وأضاف «نادي» أنه جرى الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية، بالإضافة الى تقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحي، مؤكداً استمرار أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية الصحة على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية حرصًا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وزيادة أعداد الأطقم الطبية، بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشدداً على تكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة الى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة.