عميد المعهد العالي للفنون: الآلات الشعبية ترتبط بعاداتنا منذ الفراعنة

قال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إنّ المجتمع الشعبي يعشق الموسيقى والغناء بشكل عام، ويظهر ذلك خلال عاداتنا وأفراحنا، إذ لا يوجد منزل لا توجد فيه ألة الطبلة «الدربوكة»: «حتى لو البيت لا توجد به الدربوكة فإحنا بنطبل على أي حاجة نمسكها»، متابعًا أن الربابة إحدى الآلات الوترية في الموسيقى الشعبية لها شكل زخرفي معين وترتبط بالسير الشعبية والهلالية والصعيد.

الآلات الشعبية أكثر بساطة من نظيرتها الرسمية

وأضاف خلال حواره عبر قناة «DMC»، أنّ الآلات الموسيقية الشعبية أكثر بساطة من نظيرتها التابعة للموسيقى الرسمية كالفيولا والهارب وغيرهما، ونستخدمها في مختلف المناسبات، مدللًا على ذلك بالفرق التي تسير في الشوارع بالطبول والدف والمزمار مع بداية شهر رجب، وتغني أغنيات دينية ومدحا دينيا استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وبمجرد دخول شهر رمضان يعتمد المسحراتي على الآلة الموسيقية الشعبية «البازة» التي لها إيقاع معين.

مصر الفرعونية كان بها كل أنواع الآلات الموسيقية

وأشار عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى أنّ آلات الطبل والدف والرق بكل أشكالهم وزخارفها من آلات الإيقاع الرئيسية، التي تستخدم في كثير من الأشياء، متابعًا أنه على مدى التاريخ الطويل والعريق لبلدنا خرجت كل الآلات الموسيقية بمختلف أشكالها، موضحًا أن مصر الفرعونية كانت تحتوي على كل أنواع الآلات الموسيقية سواء الوتريات أو الإيقاع او النفخ.