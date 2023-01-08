«الكهرباء»: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية هدفه تبادل 3000 ميجاوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن هناك تنسيق واهتمام كبير لتنفيذ الربط الكهربائي بين مصر واليونان بعد توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان وقبرص بحضور رؤساء الدول، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا عديدة تهتم بإتمام ذلك الخط الكهربائي منها أوروبا خاصة بعد التحديات التي تواجه الدول فيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة.

مصر لديها احتياطي جيد للغاية من الطاقة

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن مصر لديها احتياطي جيد للغاية من الطاقة بصفة عامة، علاوة على إنتاجها للطاقة المتجددة بأكثر من 6000 ميجا وات، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة والطموحة التي سيتم تنفيذها على أرض مصر، مشيرًا إلى أنّ قوة شبكة الكهرباء التي تستخدم في الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

مراحل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إلى أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعتبر أكبر مشروع خط ربط بعد الانتهاء من تنفيذه، يهدف لتبادل 3000 ميجا وات، فضًلا عن الربط بين أفريقيا وأسيا، موضحًا أنّ الربط الكهربائي مع السعودية يعتبر هام للغاية في مجال الربط العالمي وتحقيق الرؤية المصرية التي تتعلق بجعل مصر مركز محوري لتبادل الطاقة.

وتابع بأنّ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيجري على مرحتلين، الأولي تشمل 1500 ميجاوات ويتم تنفيذها حتى عام 2025، ومن ثم العمل على استكمال باقي 3000 ميجا وات، لكي تكون حلقة ربط بين أفريقيا وأسيا أو دول الخليج بصفة عامة.