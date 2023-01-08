كلب ضال يعقر طفلا في كفر الشيخ

أُصيب طفل مقيم بمركز بالحامول، بمحافظة كفر الشيخ، بجروح متفرقة، بعد أن عقره كلب ضال، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإعطائه المصل المضاد لعقر الكلب بوحدة المصل بالمستشفى.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام، «م.ي.ع»، 10 سنوات، من الحامول، مصاباً بجروح باليد اليمنى واليسرى، متأثراً بتعرضه لمهاجمة كلب ضال له وعقره في يده.

توفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل المصاب

ووجّه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل المصاب، وإعطائه المصل المضاد لعقر الكلب بوحدة المصل بالمستشفى، وحجز الحالة بعناية الباطنة لتلقي العلاج اللازم حتى تماثله التام للشفاء.

وفي وقت سابق، أُصيب 4 أطفال من أبناء قرية شنو، التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد تعرضهم لهجوم من أحد الكلاب المسعورة، حيث عقرهم أثناء سيرهم في شوارع القرية، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب بوحدة المصل بالمستشفى.

حملات للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة شن حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومسئولي المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.