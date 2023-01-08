جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في 5 محافظات.. تبدأ من 18 يناير

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في المحافظات، يرغب الطلاب في معرفته من أجل الاستعداد الجيد، إذ تنطلق خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إعلان مديريات التربية والتعليم في المحافظات موعدها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في المحافظات

وعبر السطور التالية تنشر «الوطن»، امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في المحافظات، وفقًا لما أعلنته من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في القاهرة

- يوم السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 23 يناير 2023: العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء، التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في الشرقية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة الشرقية، كالتالي:

- السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- الأحد 22 يناير 2023: الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- الاثنين 23 يناير 2023: اللغة الإنجليزية ومادة التربية الرياضية.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 25 يناير 2023: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في البحيرة

- السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الاثنين 23 يناير 2023: العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في سوهاج

- الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 21 يناير 2023: الجبر والإحصاء، مادة التربية الفنية.

الأحد 22 يناير 2023: العلوم، مادة التربية الدينية.

الاثنين 23 يناير 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة، تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 25 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في أسوان

- الأربعاء 18 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- السبت 21 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة التربية الدينية.

- الأحد 22 يناير 2023: مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية الثانية مستوى رفيع.

- الاثنين 23 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: مادة العلوم + مادة لغة أجنبية أولى مستوى رفيع لمدارس اللغات + مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية.