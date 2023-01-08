12 مليون سائح زاروا مصر خلال 2022 بزيادة 50% عن 2021

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري، إن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي تجاوز الـ12 مليون سائح، وذلك بزيادة نحو 50% عن الذين قدموا إليها خلال 2021، لافتا إلى أنه وفقا للاتفاقات والتعاقدات التي أبرمت بين وكلاء السياحة الأجانب وشركات السياحة والفنادق المصرية فإن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري ستكون أعلى من نظيرتها خلال عام 2022.

أعداد السياح كانت جيدة خلال العام الماضي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي مرت بها غالبية دول العالم، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي، وتسببت في توقف دولتين من أكبر الدول المصدرة للسياح لمصر، عن إرسال سائحيها للمقصد السياحي المصري، إلا أن السياحة المصرية حققت أرقاما جيدة قاربت التي جرى تحقيقها في 2019 قبل حدوث جائحة كورونا، والتي بلغت نحو 13.1 مليون سائح.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال 2023

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن القطاع السياحي المصري يستهدف هذا العام تحقيق زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20% في أعداد الوافدين لمصر بالمقارنة بالعام الماضي، موضحا أن كل المؤشرات تؤكد أن المقصد السياحي المصري قادر على تحقيق تلك الأرقام وأكثر خلال العام الجاري، وعام 2023 سيشهد زيادة في الرحلات السياحية الوافدة لمصر من العديد من دول العالم، كما سيشهد أيضا زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين لزيارة مصر.