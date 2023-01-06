غرفة السياحة: إجازات العام الدراسي بالدول العربية ترفع إشغالات فنادق القاهرة

بسبب اجازات العام الدراسي بالعديد من الدول العربية، أكد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري سيتوافد على المقصد السياحي المصري أعداد جيدة من السياح العرب وذلك لقضاء فترة الإجازة بالمدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن القاهرة تأتي على رأس المدن المصرية التى سيقصدها السياح العرب خلال تلك الفترة.

السياح الكويتيون سيكونون أكثر السياح العرب تواجدا في مصر

وأضاف لـ«الوطن» أن إجازات منتصف العام الدراسي في العديد من دول الخليج العربي تحل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وهو ما سيرفع من نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية المصرية، لا سيما الموجودة بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن السياح الكويتيين سيكونون أكثر السياح العرب تواجدا بمصر خلال تلك الفترة، وذلك بالإضافة للسياح الإماراتيين، لافتا إلى أن تلك الفترة ستشهد أيضا تواجد أعداد جيدة من السياح الليبيين.

وتابع رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة «السياح السعوديين سيكون عددهم قليل بمصر خلال تلك الفترة وذلك كون تلك الفترة ليست فترة اجازات مدرسية بها».

إشغالات فنادق القاهرة ستتخطى حاجز الـ 90%

وأشار إلى أن نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال النصف الثاني من الشهر الجاري ستتخطى حاجز الـ 90%، لافتا إلى أن تلك النسب ستستمر حتى النصف الأول من الشهر المقبل على أن تنخفض حتى منتصف شهر مارس المقبل ثم تعاود الارتفاع مجددا خلال النصف الثانى من ذات الشهر بسبب أعياد الأيستر «الربيع» والتى سترفع نسب إشغال كافة المنشآت الفندقية المصرية ولا سيما الموجودة بشرم الشيخ والغردقة والقاهرة.

يشار إلى أن نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة خلال فترة إجازات الكريسماس ورأس السنة تجاوزت حاجز الـ 90%، بينما بلغت في الغردقة نحو 70%، وفي شرم الشيخ نحو 60%، بينما تخطت حاجز الـ 90% بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان.