تحرير 20 محضرا في حملات تموينية على أسواق كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن وعدد من قرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات التموينية على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار، وجودة وسلامة السلع الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها، وتوافرها، وضبط الأسعار، ووضع الأسعار في أماكن معلنة.

تحرير 6 محاضر في بيلا

وشهدت أسواق مركز ومدينة بيلا، حملات على الأسواق والمحلات التجارية، بإشراف جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، ورئاسة رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع لجان التموين، والصحة، والطب البيطري، لضبط الأسعار ومتابعة ومراقبة الأسواق، وتمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر، وتنوعت المخالفات بين عدم إعلان تسعيرة، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على الأسواق، والمحال التجارية، ومحال بيع الأسماك المملحة، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحرير 7 محاضر متنوعة في سيدى سالم

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحال التجارية وبيع الفسيخ، ومحال الجزارة، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز، والمجازر، والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر، لعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً على إلزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب.