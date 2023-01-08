5 ظواهر جوية تضرب الإسكندرية في أول أيام طوبة.. «متخرجش من البيت»

«طوبة تخلي الصبية كركوبة».. مثل شعبي يتناسب مع أجواء الإسكندرية الصعبة التي تعيشها اليوم الأحد، أشد أيام نوة عيد الميلاد، حيث تعيش عروس البحر الأبيض ظواهر جوية شتوية مختلفة تستمر حتى مساء اليوم وتمتد إلى الغد، وسط نصائح بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

ظواهر جوية مع نوة عيد الميلاد المجيد

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الإسكندرية تشهد 5 ظواهر جوية شتوية تتمثل في منخفض جوي عبر سحب ركامية رعدية ممطرة، وهو ما تتبعه أجواء غائمة كليا على معظم أنحاء المدينة الساحلية، ويصاحبها سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا، بجانب الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج.

أمطار غزيرة على الإسكندرية

كل هذا جعل طقس الإسكندرية اليوم الأحد خلال رابع أيام عيد الميلاد المجيد، أشد أيام النوة بنسبة أمطار وصلت إلى 60%، أي غزيرة، وهو المعدل الأعلى في شتاء 2023 حتى الوقت الراهن.

نصائح محافظة الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة

ونصحت محافظة الإسكندرية المواطنين بتقليل حركة النزول من البيوت، اليوم الأحد، حفاظا على سلامتهم مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي سجلت 18 العظمى و13 الصغرى.

كما طالبت المواطنين بتقليل سرعة السيارات وقت السير بسرعة 60 كيلو مترا في الساعة خلال الطرق السريعة، وعدم ركن السيارات فوق الشنايش لتصريف المياه، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت العقارات القديمة المهددة بالانهيار.

رفع تراكمات المياه من شوارع الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم الدفع بـ152 سيارة ومعدة ضمن حالة الطوارئ في المحافظة، مع رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بالتحديد في شوارع المنتزه ثان.

واضاف نافع لـ«الوطن»، أنه يتم تطهير الشنايش في وقت توقف الأمطار من أجل استيعابها الأمطار مرة أخرى حال سقوطها.