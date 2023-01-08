منخفض البحر المتوسط يضرب الإسكندرية.. وسقوط أمطار غزيرة

ضرب منخفض البحر المتوسط، محافظة الإسكندرية، وشهدت مناطق وأحياء المحافظة سقوط أمطار غزيرة، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع طقس مائل إلى البرودة، وغائم جزئيًا، وسط نشاط للرياح.

وكشفت الأقمار الصناعية طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظات السواحل الشمالية الغربية، منها «مطروح، وإسكندرية» إضافة إلى محافظات كفر الشيخ، دمياط، البحيرة.

وذكر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، كما أنّها هناك انعقاد دائم لغرفة العمليات داخل المحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية متواجدة في شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع تداعيات النوة ومنخفض البحر المتوسط والتأكد من السيولة المرورية.

منخفض البحر المتوسط يضرب الإسكندرية

وذكر أن المحافظة خصصت العديد من الأرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار وسرعة رفعها، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ في الإسكندرية التي تتعرض لها الاسكندرية.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إلي استمرار أعمال تطهير قرابة 140 ألف شنيشة، مؤكدًا جاهزية محطات الرفع لاستيعاب مياه الأمطار في مدن المحافظة.

وسجّلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 28 كليومترًا في الساعة.