أمنية جونيور جورج وسوف قبل وفاة وديع: كان نفسي تستنى شهر عشان تشوف بنتي

في مشهد وداع رهيب وبدموع يكاد ينفطر لها القلب، وقف جونيور جورج وسوف في الكنسية خلف والده وأسرته بينما تنهمر الدموع من أعينهم، لوفاة وديع وسوف الابن الأكبر الذي وافته المنية، أمس، ورثاه شقيقه قائلاً: «كسرت قلوبنا كلنا وكسرت قلب بيك».

وكان وديع يهتم بأمر والده الفنان جورج وسوف الذي كان يمثل له أغلي ما في الدنيا ويحرص على راحته وأن يراه سعيدا، وهو ما أدمي قلبه والده حزنا عليه، وكان محبا للجميع ومتعاونا، بحسب ما أكده شقيقه في رثائه له: «صرنا كلنا هون ووديع مش معانا.. اللي بيعرف قد إيه كان قلبه طيب وخدوم وصاحب صاحبه وبيحب العالم كله وما بيفكر بحاله».

جونيور: كنت بتمنى معاك شهر بس تحمل بنتي

"بيّي اسمو أبو وديع..

أُمّي، أُمّ وديع…

أنا وخيّي تيمي،

أخواتو لوديع…

كلّنا بالعيلة عنّا حصّة من اسم وديع"…

هيك رثى جورج جونيور خيّو وودي…#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/lVlT9OwLXc — نيشان (@Neshan) January 8, 2023

وتمني شقيقه جونيور لو أمهله القدر شهرا واحدا حتى يري ابنته التي ينتظر قدومها قائلاً: «كنت بتمنى معاك شهر بس تحمل بنتي تغمرها وهي تتعلق فيك.. تتعلق بعمو وديع، الله معنا من دونك يا وديع أنت قديس في السما ما مثلك سافرت بعيد وراح نرجع نشوفك».

وأبدى ألمه وحسرته لعودته إلى عمله في قطر دون أن يكون معه شقيقه: «كيف بدي أرجع على شغلي ومكتبي وبيتي، مع مين بدي أتروق وأتعشى آخر اليوم.. شو بنعمل هادي مشيئة ربنا».

جونيور يشكر لكل من شارك ووقف بجانبهم

وأضاف: «ما تخاف يا حبيبي اسمك هيضل خالد أنت بتعرف أنت إيه بالنسبة للناس والعالم أنت ما فلت أنت فينا وهتضل فينا يا أودي»، وتوجه بالشكر لكل من شارك ووقف بجانبهم وحضر العزاء وصلى ودعا لوديع: «نشكر الجميع الله يرحمك يا وديع».

ورحل وديع جورج وسوف، مساء الجمعة الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، وحرص الفنان جورج وسوف على استقبال نجله على أنغام أغانيه، خاصةً أغنية «يوم الوداع»، ووقف عدد من نجوم الفن بجوار الفنان جورج وسوف، وزغرد المعزون والأهل، صفّقوا بمجرد وصول جثمان «وديع»، إلى الكنيسة لبدء الصلاة عليه.