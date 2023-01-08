قبل دفن نجله.. جورج وسوف يطلب من أهل بلده عدم ضرب النار

وجه الفنان جورج وسوف، رجاء لكل من حضر جنازة نجله وديع، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، وذلك من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

حيث قال الفنان جورج وسوف في الفيديو: «بيقول إنه جاي من كفرون، وورايا حبيبي ودوعة بالنعش، وطالع ندفنه بمثواه الأخير».

جورج وسوف يطلب رجاء من أهل بلده

وتابع جورج وسوف قائلا: «ليا رجاء كبير عندكم، ما بدي أسمع ولا طلقة رصاص، ما بدي أسمع وعظ أبداً الله يخليلكم شبابكم وولادكم».