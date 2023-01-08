صورة جديدة من كواليس مسلسل «العمدة» لـ منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل «العمدة»، والتي تجمعها بـ مي كساب وإيمان العاصي.

وعلقت منة فضالي على الصورة، قائلة: «زوجات جعفر العمدة نرجس، ثريا، دلال العمدة، إخراج محمد سامي رمضان2023».

دور منة فضالي في «العمدة»

وكشفت منة فضالي في لقاء تلفزيوني سابق عن شخصيتها في مسلسل العمدة، قائلة:«نرجس شخصية فكاهية كوميدية، وهي فرفوشة البيت، الزوجة الثالثة لجعفر العمدة محمد رمضان، وكيادة وتصنع المقالب».

مسلسل «العمدة»

مسلسل «العمدة» من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023، يضم مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.