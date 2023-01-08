ابن سيدة عقار أسيوط المتوفاة ممسكة بالمصحف: ماتت مستورة على سجادة الصلاة

قال محمد سيد، ابن السيدة «نوال محمد محمد»، إحدى ضحايا منزل أسيوط المنهار والتي انتشل جثمانها وهي على سجادة الصلاة وممسكة بمصحفها، «أطلب من الجميع الدعاء لإنقاذ كل سكان المنزل ولا تنسوا والدتي بالدعء لها بالرحمة والمغفرة»، موضحًا «خرج حتى الآن من تحت المنزل، سيدة وفتاة على قيد الحياة وأتمنى خروج الآخرين بخير».

محمد سيد: «ماتت مستورة والعزاء بعد صلاة العشاء»

وأكمل وهو يغالب دموعه، قائلًا: «وخرج أيضا من أسفل العقار 3 جثامين بينها جثمان والدتي، فقد أصاب دعائي وماتت مستورة ماسكة كتاب ربها على سجادة الصلاة فجزاكم الله خير الجزاء».

وأضاف: «ادعو الله أن يرحمهم جميعًا وصلاة الجنازة ستكون عقب صلاة العشاء بمسجد البقلي بمدينة أسيوط».

استخراج جثمان سيدة من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

كانت استخرجت وحدة الحماية المدنية بأسيوط جثمان السيدة «نوال» من أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار، وهي على سجادة الصلاة وبيدها المصحف كما استخرج جثمان عاطف وصفي وابنته ماريا، وجرى إنقاذ ابنته الأخرى «إيريني عاطف وصفي، والسيدة آمال عبد الخالق»، بينما ما زال أشقاء السيدة آمال «صلاح وعزة» أسفل الأنقاض، ويجرى البحث عنهم.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا بانهيار منزل بمنطقة قلتة مكون من 4 طوابق وآخر أرضي داخله 9 ساكنين، استخرج جثامين 3 حتى الآن وأنقذ 2 وجاري البحث عن 4 آخرين.