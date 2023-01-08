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إنقاذ سيدة بعد 8 ساعات من انهيار عقار أسيوط.. تواصلت هاتفيا مع فرق الإنقاذ

كتب:

حسن عبد النعيم وهدير محمود
02:37 م | الأحد 08 يناير 2023
إنقاذ سيدة من أسفل عقار أسيوط المنهار

إنقاذ سيدة من أسفل عقار أسيوط المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، من انتشال الضحية الخامسة لانهيار عقار مكون من 5 طوابق في حي غرب، وذلك بعد بقائها 8 ساعات تحت الأنقاض، وكانت تتواصل مع الجهات المعنية تلفونيا من أسفل ركام المنزل المنهار، وجار نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي بواسطة سيارة إسعاف.

واستخرجت قوات الأمن، السيدة التي تدعى أمل سيد، 79 عاما، والتي كانت تتواصل مع جهات الإنقاذ هاتفيا عن طريق أحد أقاربها الذي كان متواجدا بالخارج، وهي بحالة جيدة وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة بأسيوط.

بلاغ بانهيار عقار في أسيوط

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

انهيار منزل مكون من 5 طوابق 

وتابع محافظ أسيوط حادث انهيار المنزل المكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض.

 

وأصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

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