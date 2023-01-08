البحث عن 4 مفقودين أسفل عقار أسيوط المنهار.. واستخراج 5 ضحايا خلال 8 ساعات

في مشاهد مأساوية، استيقظت محافظة أسيوط اليوم الأحد، على كارثة انهيار منزل مكون من 5 طوابق في منطقة قلتة بحي غرب، وسط استغاثات من الأهالي لإنقاذ السكان تحت الأنقاض، وعلى الفور تحركت الحماية المدنية إلى موقع الحادث لاستخراج ضحايا العقار المنكوب.

استمرار البحث عن ضحايا العقار المنهار

وعقب 8 ساعات من البحث عن ضحايا عقار أسيوط تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج شخصين على قيد الحياة و3 جثث، وجار البحث عن آخرين.

وأكد شهود عيان خلال حديثهم لـ«الوطن»، سماع أهالي المنطقة لصوت عنيف هز أرجاء منطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط فجر اليوم، وتفاجأوا بانهيار العقار المكون من 5 طوابق بالمنطقة المجاورة لهم، وأكدوا للأجهزة الأمنية أن العقار المنهار مأهول بالسكان.

انتشال 3 جثث واستخراج شخصين

ووفقا لبيان صادر عن محافظة أسيوط، فإن أعمال البحث مستمرة لإنقاذ 4 أشخاص ما زالوا تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار، كما تم انتشال جثث 3 أشخاص بينهم سيدة كانت تؤدي الصلاة وفي يدها مصحف، ورجل مسن، وجثة أخرى، بالإضافة لإنقاذ فتاة وسيدة كانت تتواصل مع جهات الإنقاذ من خلال هاتف محمول.