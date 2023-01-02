اشتراطات ترخيص ورش اللحام وفق قانون المحال العامة.. اعرفها

حدد قانون المحال العامة ضوابط تشغيل ورش لحام المعادن بالكهرباء أو بالأكسى إذ يجب توفير اشتراطات عامة لمزاولة هذا النشاط مع الالتزام بالضوابط الخاصة.

وجاءت الاشتراطات على النحو التالي:

- تكون مواد البناء بما فيها الأسقف مواد مقاومة للحريق.

- إذا كان محل لحام القوس الكهربي يفتح على طريق عام يعمل للباب الخارجي حاجز بارتفاع 2 متر.

- توافر التهوية في أماكن اللحام وتركيب أجهزة تهوية موضعية إذا زادت الغازات المتصاعدة.

- تغطى أجهزة اللحام المكشوفة لفاتها بأغطية متينة لها ثقوب للتهوية.

- يوضع جهاز اللحام بالقوس الكهربي بعيدا عن حركة العمال وتترك فراغات كافية حول أجهزة لحام المقاومة الكهربائية مثل لحام البقعة والرتق.

شروط في قانون المحال العامة لفتح الورش

- يكون لجهاز اللحام مفتاحا ومصهرا مزدوجا على لوحة رخام.

- ألا يجاوز جهد تيار التشغيل فى الدائرة المفتوحة عن 90 فولت للتيار المتقطع، و150 فولت للتيار المستمر وتكون الكابلات معزولة وبمساحة مناسبة لشدة التيار.

- يكون مقبض اللحام معزولا جيدا ويوضع على حامل معزول أو علبة عن تركه.

- العناية بالتركيبات الكهربائية وفحصها وصيانتها.

- يزود اللحام بالقفازات العازلة والنظارات ووقاء للوجه وواقي للساق.

- يركب بجوار مدخل المحل مفتاح سكينة لقطع التيار.

- يزود المحل بالعدد والنوع الذي تحدده الجهة المختصة من أجهزة الإطفاء.

- في محال لحام المعادن بالأكسى اسيتلين المضغوط يجب أن يبعد المحل عن المساكن 50 مترا.

- تكون مواد البناء بما فيها الأسقف مقاومة للحريق.

- توافر التهوية وتركيب أجهزة تهوية موضعية في حالة زيادة الغازات.

- لا يجوز أن يكون منسوب أرضية المحل منخفض عن مستوى الأرض المجاورة ولا يجوز أن تعلوه مساكن إلا ما كان خاصة بأنشطة المحل.

- تكون أماكن اللحام مفصولة بحائط عن الأماكن التي بها مواد قابلة للاشتعال أو بعيدة عنها 5 أمتار وتكون أسطوانات الغاز غير معرضة للشمس أو الحرارة أو الرطوبة أو المواد المشتعلة.

1500 طلب لترخيص المحلات التجارية وفق قانون المحال الجديد

يذكر أن النائب محمد عطية الفيومي، والذي يشغل منصب متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، كشف مساء السبت أمس الأول أن عدد طلبات المتقدمين للحصول على تراخيص المحلات 1500 طلب ترخيص.