والدة «طبيبة طنطا» المتوفاة أثناء عملها: «طول عمرها الأولى في دراستها»

«طول عمرها كانت الأولى في دراستها».. بتلك الكلمات عبرت والدة الدكتورة يارا السقا، عن حزنها بعد وفاة ابنتها الأستاذ المساعد بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى طنطا الجامعي، والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة طنطا»، أمس السبت، أثناء عملها في المستشفى، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

قالت والدة الدكتورة يارا السقا، لـ«الوطن»، إن ابنتها كانت لا تعاني من أي شيء أو مرض، ويوم الوفاة كانت طبيعية، وذهبت إلى عملها، بشكل طبيعي وتصرفاتها كانت طبيعية، وأنها اطمأنت عليها بأنها وصلت مكان عملها.

اتصال من صديقتها

وأشارت والدة «طبيبة طنطا» إلى أنها قامت بالاتصال بها مرة أخرى أكثر من مرة بعد فترة للاطمئنان عليها؛ لكن دون جدوى، «اتصلت عليها كتير مردتش واللي ردت عليا صديقتها وبلغتني أنها تعبانة شوية تعالي شوفيها»، لافتة إلى أنها على الفور توجهت إلى المستشفى وكان الصدمة لها أنها متوفية، «أخذت تاكسي من أمام العمارة وطلعت غرفتها في المستشفى لقيتها متوفية├.

تفاصيل قبل الوفاة

وكشفت والدة الدكتورة يارا السقا، عن التفاصيل الأخيرة في حياة ابنتها داخل المستشفى، أنها قامت بإجراء حالة إيكو تقريبا الساعة 12 ليلا، وأخبرت زملاءها الساعة 3 ليلا في العمل دخولها للنوم، ولم تكن تعاني من أي شيء.

واختتمت الأم المكلومة حديثها بأن ابنتها يارا السقا كانت طول عمرها الأولى في دراستها وأنها كانت تحلم بافتتاح مركز متخصص في علاج أمراض القلب في مسقط رأسها بقرية سملا، وتخصيص أيام للكشف بالمجان للحالات غير القادرة.