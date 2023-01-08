أخبار الإسماعيلية.. تفاصيل جديدة في واقعة شهيد لقمة العيش تكشفها والدته

حالة من الحزن شهدتها عزبة أبو حسان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بعد رحيل الشاب أشرف السيد طالب السنة الأخيرة في مدرسة الزراعة الثانوية، والذي توفي خلال محاولة منعه سرقة التوك توك الخاص به قرب مدخل مدينة الإسماعيلية قبل يومين، وتوافد الأهالي على منزل الشاب الراحل لتقديم واجب العزاء خاصة لتمتعه بسيرة طيبة ليكون أبرز أخبار الإسماعيلية في الساعات الأخيرة.

أخبار الإسماعيلية: والدة الشاب الراحل تنعاه بكلمات مؤثرة

وقالت والدة الشاب أشرف السيد ضحية لقمة العيش في الإسماعيلية، إن نجلها لم يتجاوز عمره الـ17 عاما، مشيرة إلى أنه طلب شراء التوك توك للعمل عليه لحين إنهاء دبلوم الزراعة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «هو آخر العنقود وهو أحن إخوته وكل الناس هنا بتحبه لأنه خدوم وعمره ما تأخر على حد».

وقالت والدة شاب الإسماعيلية: «المجني عليه كان ينهي دراسته في المدرسة ويعود للعمل على التوك توك في محيط القرية والقرى المجاورة»، مشيرة إلى أن مكان الحادث يبعد فقط ربع ساعة من مكان منزله.

وتابعت: «لقوه مرمي في مكان كله بوص، وابني مش حرامي ولا مجرم ده كان بيجري على أكل عيشه، وبيحاول يساعدنا ويسد أقساط التوك توك من عرقه وتعبه».

والدة الشاب: مات راجل بيدافع عن أكل عيشه

وقالت والدة شاب الإسماعيلية إن نجلها توفي دفاعا عن «أكل عيشه» متنمية له مكان أفضل في الجنة لوفاته شهيداً قائلة: «كان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يدفع أقساط التوك توك ويثبت أنه على قدر المسؤولية».

واختتمت: آخر قسط سدده قبل وقوع الجريمة كان من يومين فقط، ولذلك دافع مستميتاً عن ماله حتى آخر نفس لمنع سرقة التوك توك والحفاظ عليه، مين هيرجع لي ابني يارتهم أخدوا كل حاجة وتركوه لي».

التحريات: المتهمون طمعوا في سماعات التوك توك

ونجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية في إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب الواقعة، فيما اعترف المتهمون بسرقة التوك توك طمعا في الحصول على السماعات الموجودة به.

ونجحت الشرطة في إعادة التوك توك المسروق من المجني عليه والتحفظ على المتهمين لحين عرضهم على النيابة العامة وبدء التحقيقات.