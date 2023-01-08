مشاهد مؤثرة في انهيار منزل أسيوط.. استخراج 3 جثامين وإنقاذ كلب حيا

انهار منزل مكون من 5 طوابق بجانب الأرضي، صباح اليوم، بشارع مدحت بمدينة قلتة التابعة لحي غرب بمحافظة أسيوط، وتقطن داخله 4 أسر، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم أب وابنته وإنقاذ مسنة وشابة بينما مازالت الجهود مستمرة لإنقاذ 4 أشخاص آخرين بينهم رجل وشقيقته.

أبرز مشاهد واقعة منزل أسيوط المنهار

ترصد «الوطن» أبرز المشاهد المؤثرة في واقعة انهيار منزل أسيوط:

- تمكنت وحدة الحماية من إنقاذ السيدة آمال عبد الخالق صالح عقب تلقي ذويها مكالمة هاتفيها تخبرهم بموقعها وأنها على قيد الحياة، بينما مازال شقيقها وشقيقتها أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار وعقب إنقاذها تلقى ذويها أيضا مكالمة من شقيقتها عزة بذويها تطمئنهم أنها على قيد الحياة.

العثور على جثمان سيدة

- واستخرج فرق الحماية المدنية جثمان السيدة «آمال محمد» السبعينية على سجادة الصلاة وبيدها مصحفها.

- كما أنقذت الحماية المدنية كلبا يمتلكه أحد قاطني العقار، على قيد الحياة أثناء بحثهم عن الناجين.

استخراج جثمان الأب وابنته وإنقاذ أخرى

- بينما استخرجت قوات الإنقاذ جثمان عاطف عوني، وابنته ماريا عاطف، بينما أنقذت ابنته الأخرى إيريني عاطف، فيما لا يزال شقيقه وزوجته أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار.