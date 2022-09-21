تضم 5 شُعب.. نتيجة تنسيق كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط

تضم كلية البنات الإسلامية التابعة لجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، 5 شُعب مختلفة هي شعبة اللغة العربية والشريعة الإسلامية وأصول الدين والشريعة والقانون والخدمة الأجتماعية وتنمية المجتمع، وتعد الكلية أول كلية إنشاءت للبنات علي مستوي الصعيد عام 1978.

وأعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر بفروعه المختلف علي مستوي الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر، وفيما يلي نتيجة تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط بمختلف أقسامها للنظام العلمي والأدبي

نتائح كلية البنات الإسلامية بمختلف أقسامها

فجاءت نتيجة كلية البنات الإسلامية شعبة اللغة العربية 333 درجة علمي انتظام و369 درجة علمي انتساب و338 درجة أدبي انتظام و322 درجة أدبي انتساب.

أما كلية البنات الإسلامية شعبة الشريعة الإسلامية فجاءت نتائجها 339 درجة لعلمي انتظام و367 درجة لعلمي انتساب و371 درحة أدبي انتظام و315 درجة أدبي انتساب.

وتضمنت نتيجة دراجات كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة أصول الدين 325 درجة انتساب وانتظام علمي علوم، و352 درجة أدبي انتظام و315 درجة لنظام أدبي انتساب .

وكلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة والقانون فجاءت النتيجة 453 درجة لعلمي انتظام و402 درجة لعلمي انتساب و459 درجة أدبي انتظام و410 درجات أدبي انتساب.

وجاءت نتيجة كلية البنات الإسلامية قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع 378 درجة علمي انتظام و345 أدبي انتظام.