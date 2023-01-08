البوستر الدعائي لفيلم «أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي وياسمين رئيس

طرح المنتج أحمد السبكي، البوستر الدعائي لفيلم «أنا لحبيبي»، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 2 فبراير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر البوستر الذي يحمل صورة كريم فهمي وياسمين رئيس تحت المطر، وعلق: «البوستر الرسمي لفيلم أنا لحبيبي، 2 فبراير بجميع سينمات مصر والوطن العربي، بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، إنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام محمد أحمد السبكي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري».

فيلم «أنا لحبيبي»

الفيلم بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة، وتواجههما العديد من الصعوبات في ارتباطهما.