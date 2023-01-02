كريم فهمي يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها والأخيرة ترد

هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، وذلك من خلال منشور عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة خاصة له برفقة زوجته مع الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وعلق: «يادنيا كل سنة وأنتي طيبة وسنة جميلة عليكي أنتى ورامي وبنتك يارب».

دنيا سمير غانم تشكر كريم فهمي

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه الشكر لكريم فهمي من خلال منشور عبر خاصية ستوري على صفحتها على موقع إنستجرام، قائلة: «شكرا ياوحش البحر إن شاء الله سنة سعيدة عليك أنت ودانية والأولاد الحلوين يارب».

يذكر أن صناع مسرحية أنستونا كانوا قد احتفلوا بعيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم من خلال تورتاية خاصة وسط حضور عدد من الحضور، وكذلك الإعلامي رامي رضوان وابنتها كايلا والفنانة ميرفت أمين.