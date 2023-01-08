محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار ويوجه بتقديم سبل الدعم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع المنزل المنهار بحي غرب، وتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل، مشيرا إلى أن جهود الانقاذ أسفرت عن إنقاذ سيدة مسنة وفتاة من أسفل الأنقاض، واستخراج 4 جثامين من سكان المنزل المنهار، معلناً متابعته المستمرة لجهود الانقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

إخطار الواقعة

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب، ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم.

وبناء على تكليفات الوزير المحافظ، انتقلت العديد من القيادات التنفيذية، إلى موقع الحادث، لمتابعة رفع الأنقاض، وانقاذ سكان العقار وانتشالهم، وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف.

فرض كردون أمني على المنطقة

كما فرضت قوات مرور أسيوط، كردون أمنى حول المكان، وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

وأكد المحافظ، أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الانقاض مستمرة، حتى يتم رفع كل أنقاض المنزل، لافتا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث، تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف، و4 سيارات حماية مدنية، وسيارات إنقاذ بري، بالاضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع، والحملة الميكانيكية بحي غرب، لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار.