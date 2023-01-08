مكالمة بعد 12 ساعة تحت الأنقاض.. الوصول لعجوز تليفونيا تحت عقار أسيوط

«أنا مش عاوزك تقلقي خالص، إحنا شغالين بالراحة علشان خايفين عليك، خايفين حاجة تقع، المهم يكون نفسك كويس ويكون فيه شوية هواء داخلين لك».. كانت تلك الكلمات في مكالمة هاتفية من العميد وفيق فوزي مدير الحماية المدنية بمحافظة أسيوط مع «عزة عبدالخالق صالح»، 62 سنة، الموجودة تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار، من أجل تحديد مكان وجودها، بعد مرور 12 ساعة من انهيار العقار.

حضر «محمد» شقيق «عزة عبدالخالق صالح»، إلى مكان انهيار العقار محل إقامة شقيقته، وحاول الاتصال بها، إلا أنه دائما ما كان يعطي له رسالة أن التليفون خارج التغطية، إلى أن تمت إزالة بعض أنقاض العقار فبدأ جرس الهاتف يعطي شبكة وإذ بـ«عزة» ترد على شقيقها من تحت الأنقاض.

«عزة» ترد على مكالمة من تحت أنقاض عقار أسيوط

تجددت آمال «محمد» في أن تخرج شقيقته على قيد الحياة من تحت الأنقاض، هرول إلى العميد وفيق فوزي مدير الحماية المدنية بمحافظة أسيوط وأخبره أن شقيقته ردت على التليفون من تحت الأنقاض، فتهللت وجوه الحضور وبدأوا في الاتصال عليها.

مدير الحماية المدنية للسيدة: اطمني إحنا هنوصلك

اتصل العميد وفيق فوزي، على «عزة» وهي تحت الأنقاض وطمأنها أنهم في طريق الوصول إلى مكانها وطلب منها تحديد مكانها في البيت فأكدت له «أنا في نص البيت بالضبط»، وسألها: إنتي لسه مش حاسة بالشغل، فقالت: أنا حاسة بشغل من بعيد.

وبدأ فريق الحماية المدنية في قطع حديد التسليح بالصواريخ والتعامل بكل حذر للوصول إلى «عزة»، وتحدثت لها طبيبة تطالبها بتنظيم التنفس والهدوء حتى يتم الوصول إليها.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من إنقاذ سيدة أخرى بعد التواصل معها تليفونياً من تحت الأنقاض وتدعى أمل سيد، 79 عاما، وتم استخراجها وهي ممسكة بهاتفها، وهي بحالة جيدة وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة بأسيوط، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وقال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، إذ جرى انتشال فتاة على قيد الحياة ويجرى البحث عن ناجين.

وتابع، أنه أصدر تكليفاته للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.