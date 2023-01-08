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«عزة» تتصل بأسرتها من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار: التليفون ينقذها

كتب:

حسن عبد النعيم وهدير محمود
06:00 م | الأحد 08 يناير 2023
انهيار عقار اسيوط

انهيار عقار اسيوط

في لفتة غريبة أثناء مواصلة رجال الإنقاذ السريع والدفاع المدني بأسيوط أعمالهم، للبحث عن 4 أشخاص مفقودين أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار، تواصلت الضحية عزة عبدالخالق صالح، إحدى المفقودات مع أسرتها تليفونيا، عقب انتشال 3 جثث واثنين من الناجين.

مكالمة هاتفية تنقذ الحاجة أمل

على طريقة الحاجة أمل 75 عاما، الناجية من تحت أنقاض المنزل المنكوب بأسيوط، التي أنقذتها الجهات الأمنية من تحت أنقاض المنزل، بعد 8 ساعات من سقوط المنزل، تواصلت عزة عبدالخالق صالح الضحية المفقودة بأسرتها لتطمينها عليها، ومحاولة منها مساعدة الجهات الأمنية في انقاذها.

تفاصيل الحادث

ووفقا لبيان محافظة أسيوط، التي أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، إنقاذ الأجهزة الأمنية 5 اشخاص بينهم 2 ناجين، وتكثف الجهات الأمنية بالتعاون مع قوات الدفاع المدني البحث لانقاذ عدد 4 مفقودين تحت انقاض المنزل المنكوب بأسيوط.

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