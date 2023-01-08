أسامة عبد الغني صاحب «اعتبره قلب وراح» يعود للغناء بعدة حفلات في دبي

عاد المطرب أسامة عبدالغني، صاحب الأغنية الشهيرة «اعتبره قلب وراح» للحفلات الغنائية في الدول العربية، وذلك مع بداية العام الجديد.

وجاءت عودة أسامة عبدالغني للغناء من خلال عدة حفلات مختلفة وخاصة في الإمارات العربية المتحدة؛ بدأها في إمارة دبي وانتقل إلى أبو ظبي وجميع الأماكن المختلفة؛ ومنها الشارقة وعجمان وأشهر الأماكن بالإمارات.

وقدم أسامة عبدالغني في تلك الحفلات عددا من الأغاني المختلفة؛ منها «اعتبره قلب وراح، اسكت، طول الطريق، هبيعك وهمشي، استوينا، مخنوق، وش تاني»، وغيرها من الأغاني المختلفة، بينما ينتقل أسامة عبدالغني إلى المملكة العربية السعودية لتقديم أكثر من حفل هناك.

أسامة عبدالغني يستعد لطرح عدد من الأغاني

على الجانب الآخر، يستعد أسامة عبدالغني لطرح بعض الأغنيات المختلفة بنظام السينجل، وذلك فور عودته إلى القاهرة، ويصور بعض تلك الأغاني بنظام الفيديو كليب تمهيدا لطرحها مع إجازة منتصف العام.