كلمات أغنية مضحوك علينا للفنان عمرو دياب: «يجوا ويشوفوا الهنا»

تصدرت أغنية مضحوك علينا، أولى أغنيات عمرو دياب في عام 2023، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إثر طرحها خلال الساعات الماضية، عبر تطبيق «أنغامي»، واحتلت تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وتداول عدد من متابعي السوشيال ميديا، مقاطع صوتية للأغنية، وكلماتها التي حققت انتشارًا واسعًا.

أغنية مضحوك علينا تتصدر تريند تويتر

أغنية مضحوك علينا، للفنان عمرو دياب في 2023 من كلمات الشاعر محمد بوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وديجتال ماستر أمير محروس، وتسجيل آندرو داوود وشيري شكري.

كلمات أغنية مضحوك علينا لـ عمرو دياب في 2023

وجاءت كلمات أغنية مضحوك علينا:

جالنا ناس بيفرحونا

وأما نزعل بيشوفونا

مالنا مش بيسمعونا

كلام يزود همنا

قلبهم بيحس بينا

وقتهم ده كله لينا

حتى في غيرتهم علينا

غيرة تفتح نفسنا

ده احنا كان مضحوك علينا

طول حياتنا يا جدع

كان بيتنكد علينا

وفهمونا ده الدلع

يجوا ويشوفوا الهنا

ولا مايجوش بالسلامة

حد بعد ما يلقى راحته

يفتكر تاني الوجع

ناس بتطفي ناس

وغيرها تديلك آخرها.

الأكثر استماعًا

ومع بداية عام 2023 احتل عمرو دياب، قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي، وذلك عبر إحدى المنصات الموسيقية الرقمية، وكان قبل نهاية 2022 طرح أغنيتي بعنوان سينجل كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي، وماتيجي نفك كلمات وألحان محمد يحيى.