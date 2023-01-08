تفاصيل التحقيق مع سائق السيارة النقل في حادث كوبري شرويدة ومصرع شابين

تباشر النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، التحقيق مع سائق السيارة النقل، التي اصطدمت بالسيارة الملاكي على طريق كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة الثالث جميعهم من مستقلي السيارة الملاكي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان سبب حدوثها.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بوفاة شابين في حادث كوبري شرويدة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بوقوع تصادم سيارتي نقل وملاكي، أعلى كوبري شرويدة ما أسفر عن وفاة كريم محمد الشرقاوي، 19 عاما، وزياد أحمد عبداللطيف خضر، 19 عاما، وإصابة شاب ثالث، بكدمات وكسور وسحجات.

القبض على سائق السيارة النقل

وانتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة ونُقلت الجثتان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، كما القى ضباط المركز القبض على سائق السيارة النقل وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

التحقيق مع سائق السيارة النقل

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث، ومعاينة جثمان المتوفين، وفي وقت لاحق صرحت بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من معاينة الجثمانين، وتباشر التحقيقات مع السائق.

تشييع جثماني الشابين الراحلين

وكان أهالي الزقازيق شيعوا جثماني الشابين الراحلين في مشهد جنائزي مهيب تقدمه أسرتي الشابين من الرجال والنساء، حيث أثارت وفاة الشابين حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء فيس بوك، صور الشابين والحادث، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة ولأسرتهما بالصبر والسلوان.