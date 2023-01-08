تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مع توقعات بسقوط سيول بأول أيام شهر طوبة غدا

بالتزامن مع بداية أول أيام شهر طوبة طالبت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالحذر وسط توقعات بسقوط أمطار غدا في بعض المناطق تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء كما تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى في تلك المحافظات إلى أقل من 10 درجات مئوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وعن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها خلال طقس غدا الاثنين في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء كونهم الأكثر عرضة لسقوط الأمطار إذ تصل فيهم نسبة سقوط الأمطار إلى 60% على مدار اليوم.

5 تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

وجاءت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية على النحو الآتي:

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

- البعد عن المباني الآيلة للسقوط ، والمتهالكة، تجنبا لوقوع الحوادث.

- ارتداء الملابس الثقيلة لاسيما في الساعات المتأخرة من الليل نظراً لارتفاع نسبة البرودة.

- تكون الشبورة المائية الكثيفة يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية لذا لابد من اتخاذ كافة التدابير أثناء القيادة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح حفاظاً على الأرواح.

- ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات في توزيعات الضغط وسقوط الأمطار.